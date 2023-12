Vegtrafikksentralen melder om fleire stengde fjellovergangar og utfordrande køyreforhold første juledag.

Det er sendt ut gult farevarsel for snøfokk på de sørlege fjellovergangane i første juledag.

Riksveg 7 over Hardangervidda er stengd for personbilar. Køyretøy over 7,5 tonn må belage seg på kolonnekøyring og Fv53 Tyin – Årdal er stengd på grunn av uvêr.

Fv 53 Tyin – Årdal er stengd på grunn av uver Foto: Statens vegvesen

Det er kolonnekøyring for alle køyretøy på E134 over Haukelifjell.

Fv 50 Aurland – Hol er det meldt uvêr med sterk vind. Her er det fare for kolonnekøyring på kort varsel.

Trafikkoperatør Arne Viken oppfordrar køyrande til å rekne ekstra med tid.

– Hugs på at det er vinter og at det ikkje er uvanleg med snø i vegbana, oppfordrar Viken.

Det har vore gult farevarsel for snø på Vestlandet snø mot Stad. Det var vente opp mot 25 cm med snø i fjella frå julaftan til første juledag.

Filefjell og Hemsedalsfjellet er opne

– Når vi ikkje melder noko må folk rekne med at det er heilt normale køyreforhold etter årstida, seier trafikkoperatør i Vegtrafikksentralen Vest, Jørgen Bødtker.

Men nettopp årstida er eit heilt sentralt punkt når ein snakkar om «normale køyreforhold».

– No er vi midtvinters og me har hatt veldig kraftig vind og kraftig snø.

Også Hardangervidda er stengd for personbilar. Foto: Statens vegvesen

Han understrekar at dei som skal over ein fjellovergang som ikkje har melding ute, må berekne at det er vinterføre over fjellet.

– Der vi har melding ute må ein vente at det er dårlege forhold rett og slett.

Tre i vegbana

Vegtrafikksentralen Vest har også fått melding om tre som har falle i vegbana over heile Vestland.

– Det er nok på grunn av mykje nedbør og snø på trea kombinert med vind, seier trafikkoperatør Arne Viken.

Han opplyser også om at det er ein del slaps og snøføre på vegnettet i Sogn og Fjordane som kan gi utfordrande køyreforhold.

Lite trafikk i Aust

Det har i løpet av natta snødd ein god del i store delar av Oslo og Viken.

– Det er lite trafikk og noko snø på vegane. Det både blir brøyta, blir salta og blir strødd, seier trafikkoperatør i Vegtrafikksentralen i Aust, Turid Nyman.

Det har (bank i bordet) ikkje gitt nokon utfordringar eller hendingar.

– Første juledag er stort sett ein dag med lokal trafikk, seier Nyman.