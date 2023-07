Dansk firma skal vedlikeholde Stordabrua og Bømlabrua

Stordabrua på E39 og Bømlabrua på fylkesvei 542 skal vedlikeholdes. Det gjøres av det danske firmaet Ommen AS på oppdrag fra Statens vegvesen og Vestland fylkeskommune, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

– Arbeidet vil ikke få store konsekvenser for trafikken, men det kan være nødvendig at brua blir stengt i et kort tidsrom mellom klokka 22.00 og 05.30 når arbeidsplattformene og utstyr skal flyttes. Dette vil bli ytterligere varslet når det er aktuelt, sier prosjektlederne Trond Ingve Mølstre (Statens vegvesen) og Kristoffer Hove (Vestland fylkeskommune).

I områder der arbeidsplattformene kommer i konflikt med trafikkavviklingen blir et kjørefelt snevret inn. Der blir trafikken blir avviklet med både med lysregulering og manuell dirigering.

Onsdag ettermiddag meldte vegtrafikksentralen vest at feil på lysreguleringen på det stengte feltet på Stordabrua så ble det satt inn manuell dirigering. I tillegg kan man forvente store køer i området.