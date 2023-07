Dansk angriper aktuell for Brann

Den danske angrepsspilleren Magnus Warming er aktuell for Brann, skriver VG. Warming spiller i dag for den italienske serie A klubben Torino. Overgangssummen skal ligge på i underkant av 8 millioner kroner. Warming var i fjor på utlån til tyske Darmstadt i 2. Bundesliga. Han har tidligere også vært aktuell for Bodø/Glimt.