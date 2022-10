Danka ut Ingrid Alexandra i surfe-NM

To lokale jenter jaktar siger i junior-NM i bølgesurfing på Jæren etter å ha danka ut Noregs tronarving. Maria Frogner frå Stad og Svenja Gesch frå Sogndal stiller begge for Stadtlandet brettklubb og er no i finalen. Prinsesse Ingrid Alexandra var blant dei som vart danka ut i semifinalen no for få minuttar sidan.

Ho vart noregsmeister i 2020. Finalen går i morgon kl. 14.