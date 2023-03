Damsgårdstunnelen opna etter politibilkrasj

Damsgårdstunnelen på rv 555 i Bergen opna like over klokka 14. Tunnelen var stengt i vestgåande retning etter at ein politibil i utryking kolliderte med ein personbil. Trafikkoperatør Idar Sangolt har ingen informasjon om kor i tunnelen kollisjonen skjedde– Det er ikkje kamera inne i tunnelen, så me har ingen oversikt. Men køane ser ut til å løysa seg opp nokså kjapt over Puddefjordsbroen no, så det skal ikkje bli så mykje køar, oppsummerer han.