Damsgårdstunnelen open att

Rv. 555 Damsgårdstunnelen i Bergen er no open att, etter at han tidlegare var stengd i begge retningar. Grunnen var ei melding om at eit brannsløkkingsapparat er fjerna. Brannvesenet rykte ut til staden for å kontrollera. Det viste seg at ein bil hadde punktert.