Saken oppsummert En kvinne omkom etter å ha blitt påkjørt av Bybanen ved Danmarksplass i Bergen. Dette er den tredje dødsulykken etter påkjørsel av Bybanen i 2024.

Bybaneførere opplever nestenulykker nesten daglig, og mange gruer seg til å gå på jobb. Flere har valgt å slutte på grunn av dette.

Bybaneførere mener at folk har lite respekt for de nesten 90 tonnene som bybanevogn veier, og mange beveger seg ut i sporet rett foran vognen.

Tiltak som vurderes for å forhindre flere ulykker inkluderer senking av farten på Bybanen, inngjerding på de farligste plassene på traséen og et bedre varslingssystem.

Dersom ikke bergenserne begynner å se seg for, kan det hende at farten på Bybanen må senkes, noe som vil medføre en lengre reisetid mellom Bergen sentrum og flyplassen.

Ulykkesstatistikken har vært god helt fram til i år, og det er usikkert hvorfor 2024 skiller seg ut. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Lørdag ble en kvinne påkjørt av en bybanevogn ved stoppet på Danmarksplass i Bergen. Kvinnen i 50-årene omkom.

Klubbleder for bybaneførerne i Bergen forteller at de opplever liknende hendelser nesten hver dag.

– De aller fleste opplever nestenulykker, og veldig mange har opplevd ulykker, meg inkludert. Jeg hadde en alvorlig ulykke selv i 2016, sier Tommy Melbye.

Han forteller om vognførere som gruer seg til å gå på jobb, og at flere av vognførerne vurderer å slutte.

Hastigheten kan måtte senkes for å få bukt på ulykkesstatistikken. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Sjåførene opplever daglig at folk beveger seg ut i sporet.

– Folk rekker ikke å løpe rundt før banen har kjørt videre, så de velger å hoppe ut i sporet, selv om det er fem minutter til neste kommer.

Han understreker at han ikke vet hvorfor ulykken skjedde på lørdag, men at han på generelt grunnlag vil uttale seg om de livsfarlige situasjonene de møter hver dag på jobb.

Unormalt mange påkjøringer

Det har vært tre dødsfall etter påkjørsel av Bybanen så langt i år.

Bybanen har publisert egen statistikk over personskader fra 2020 til september 2024.

Tallene for antall hendelser viser at det er relativt sett få ulykker per kjørte million vognkilometer for Bybanen.

– Lite respekt

Tirsdag hadde Melbye og verneombud for bybaneførerne møte med andre tillitsvalgte i Fellesforbundet, der de diskuterte ulykkene den siste tiden.

Selv om dødsulykker er sjeldne, opplever de farlige situasjoner hver dag.

– Folk har lite respekt for de nesten 90 tonnene som vi fører. De løper ut i sporet rett foran vognen, og tror vi kan stoppe. Det kan vi ikke, sier han.

– Hvis jeg kjører i 70 km i timen, så bruker jeg 250 meter på å stoppe. Det er en kvart kilometer. Det er det ingen som tenker på. De tror at vi er et leketøy som kan stoppe med en gang.

Dette bildet ble tatt etter dødsulykken mellom Bybanen og en mann på elsparkesykkel i Kaigaten i Bergen.

Kan måtte senke farten på Bybanen

De etterspør blant annet et bedre varslingssystem på banen, i tillegg til inngjerding på de farligste plassene på traséen.

Ved stoppet på Danmarksplass er Bybanesporet inngjerdet Foto: Sissel Rikheim / NRK

Dette innebærer blant annet at de ønsker et gjerde helt frem til overgangsfeltet ved stoppet på Danmarksplass, der hendelsen på lørdag skjedde.

– Vi må se på det enkelte punktet som burde vært mer kontrollert. Men generelt sett ønsker vi at Bybanen skal være et åpent system, sier Eirik Grønstøl, sikkerhetssjef i Bybanen AS.

Dersom ikke bergenserne skjerper seg og begynner å se seg for, kan det hende de må senke farten på Bybanen, ifølge Grønstøl.

Dette vil medføre lengre reisetid mellom Bergen sentrum og flyplassen.

Eirik Grønstøl, sikkerhetssjef i Bybanen AS. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Grønstøl poengterer at ulykkesstatistikken har vært god helt fram til i år. Hva som gjør at 2024 skiller seg ut, er han ikke sikker på.

– Vi ser nå at vi har hatt en opphopning på dette med påkjørsel av personer, og dessverre med veldig tragisk utfall for flere av dem.