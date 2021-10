Dag Inge Ulstein stiller ikke til valg som partileder i KrF

– I dag har jeg orientert valgnemnda om at jeg ikke stiller som partilederkandidat for KrF nå, sier Dag Inge Ulstein i en pressemelding.

Ulstein sier at han måtte ha nedprioritert familien hvis han skulle ha blitt leder, fordi ledervervet krever mye tid på toppen av arbeidet som stortingsrepresentant. Ulstein ble valgt inn til Stortinget fra Hordaland

– Det er nærmere ti år siden jeg kom inn i politikken i Bergen, som har betydd mye arbeid og lange kvelder midt i en hektisk familiehverdag, sier Ulstein i pressemeldingen.

BLIR IKKE LEDER: Dag Inge Ulstein blir ikke partileder i KrF. Foto: Jon Bolstad / NRK

Dette er Ropstad-saken Ekspandér faktaboks KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad hadde folkeregistrert adresse hos sine foreldre frem til fjor

Ropstad hadde pendlerleiligheten på Stortingets regning fra 2010 til 2019

Opplysningene Ropstad ga om å være bosatt på gutterommet, gjorde at han og familien kunne bo i pendlerbolig betalt av Stortinget

I 2019 går KrF inn i regjering og Ropstad blir statsråd.

Da går han fra å ha pendlerleilighet fra Stortinget til å ha statsrådsbolig gjennom SMK.

Ropstad er på det tidspunktet folkeregistrert hos foreldrene på Sørlandet.

På et skjema til SMK skriver Ropstad at han ikke har utgifter til egen bolig. Da mener SMK at statsrådboligen er en skattepliktig fordel. Ropstad betaler skatt av boligen i 2019.

For å slippe å betale denne skatten, avtaler Ropstad med foreldrene at han i 2020 skal betale noen av deres utgifter på boligen på Sørlandet.

Dermed får han "utgifter til egen bolig", noe han oppgir til SMK på et skjema for 2020.

Ropstad sier han etter planen skulle betale foreldrene i slutten av 2020. Men i mellomtiden kommer SMK, etter dialog med Skatteetaten, til at boligen til Ropstad likevel ikke er skattepliktig (uavhengig av om han har utgifter til den eller ikke).

Ropstad avtaler da med sine foreldre at de dropper hans planlagte betalinger til dem. Men Ropstad glemmer å rapportere til SMK at han nå «ikke har utgifter til egen bolig».

I ettertid har Skatteetaten presisert at boligen til Ropstad likevel er skattepliktig, og Ropstad har sagt at han vil etterbetale skatt Kilder: Aftenposten, NRK

Bollestad stiller

Samtidig skriver NTB at Olaug Bollestad har svart valgkomiteen i KrF at hun er aktuell som ny partileder.

– Jeg har stor tro på at Norge trenger et sterkt verdiparti som løfter menneskeverdet og de kristne verdiene. I en tid med økt polarisering får KrF som et kristendemokratisk sentrumsparti, en viktig rolle, og den skal vi fylle, sier hun i en e-post til NTB.

Bollestad har vært fungerende partileder etter at Kjell Ingolf Ropstad gikk av etter «gutterom-saken». Ropstad gikk av som både leder og barne- og familieminister etter at han blant annet innrømmet å ha tatt aktive grep for å slippe skatt på sin egen pendlerbolig.

Ulstein har blitt omtalt som hennes største utfordrer til ledervervet.

FAVORITT: Mye skal til for at Olaug Bollestad nå ikke blir ny KrF-leder. Foto: Odd Rune Kyllingstad

Var utpekt som favoritt

Nyheten om at Ulstein ikke stiller som lederkandidat kommer en uke etter at flere viktige fylkeslag i KrF pekte på nettopp Ulstein.

Blant annet ville fylkeslagene i Vestland og Møre og Romsdal ha Ulstein, noe som gjorde at han seilte opp som favoritt foran Bollestad. Også KrFU har ønsket sunnmøringen som ny leder.

– Da jeg hørte det ble jeg overrasket, og egentlig ganske skuffet. For jeg tenker at Ulstein er en mann som kunne ha løftet partiet. Han representerer noe nytt, og det mener jeg KrF trenger nå. Men jeg har respekt for den avgjørelsen han har tatt, sier fylkesleder Randi Frisvoll i Møre og Romsdal KrF.

Bollestad har hatt støtte fra Rogaland KrF og KrF Kvinner.

– Ligger en stor jobb foran Bollestad

Vårt Land-kommentator Emil André Erstad sier at utviklingen tyder på at Bollestad og Ulstein har snakket med hverandre og blitt enige.

– Det har vært forventet at disse to kandidatene skulle gjøre opp kampen om lederposisjonen seg imellom. Men det er overraskende at Ulstein kaster kortene på dette tidspunktet, rett og slett fordi han har hatt mye støtte i høringsrunden, sier Erstad.

Med Bollestad som ny partileder får KrF en erfaren politiker som får en stor jobb med å redde partiet, sier Erstad. KrF nådde ikke sperregrensen i stortingsvalget, og fikk kun tre representanter.

– KrF får en veldig kjent partileder som er en folkelig og livlig person. Det mange er spent på er om hun er i stand til å fornye partiet når hun har vært en del av det etablerte KrF i hele sin politiske karriere. Mange spør seg hvor nyskapende hun da er i stand til å være, men samtidig tenker mange at om noen kan få til endring, så er det nettopp en slik skikkelse, sier Erstad.

– Men det ligger en stor jobb foran Olaug Bollestad.

KrF skal velge den nye lederen på et ekstraordinært landsmøte 13. november.