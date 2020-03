Det opplyser Bergen kommune i ei pressemelding klokka 15.40. Det er faren for vidare smitte av koronaviruset som gjer at Bergen har fatta det drastiske tiltaket.

– Dette gjer vi som eitt av mange tiltak for å både avgrense trengsel i byen, for å redusere moglegheita for koronasmitte, og for at gjester som kjem, ikkje skal risikera å bli smitta ved eit besøk hjå oss, seier kommunaldirektør Robert Rastad.

Ifølgje Bergen hamn er det i 2020 venta kring 700.000 cruisepassasjerar til Bergen, fordelt på 353 cruiseanløp.

Cruiseskip på veg

Bergen kommune skriv vidare at cruiseskip som kjem til Bergen kan få legge til kai og proviantere, men passasjerar må altså bli om bord.

Neste cruiseskip kjem til Bergen frå Trondheim torsdag 12. mars. Reiarlaget er kjent med avgjerda til kommunen.

Det er ikkje kjent kor lenge restriksjonen skal gjelda. Den aller travlaste cruisesesongen ligg framleis nokre månadar fram i tid.

TRAVELT: Bergen hamn er den største cruisehamna i Noreg målt i talet på anløp. Det er venta kring 700.000 cruiseturistar til byen i 2020. Foto: Fred. Olsen Cruise Lines

Hurtigruten og Fjord Line får lov

Kommunen har hatt dialog med Bergen Hamn om korleis ein skal handtera skip som har snuhamn i Bergen, som til dømes Hurtigruten og Fjord Line som seglar til Hirtshals via Stavanger.

Desse vil framleis få lov å ta av og på passasjerar i Bergen, men vil måtte ta omsyn til vedtak som er gjort for å avgrense smitta i Bergen.

Bergen kommune jobbar no med å avklare om vedtaket skal handterast som eit enkeltvedtak for kvart skip, eller om det skal leggast inn i eiga mellombels forskrift.