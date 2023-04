Coop kaller tilbake Goman Sandwich

Coop tilbakekaller to sandwich-varianter fra merket Goman. Årsaken er at det er byttet om etiketter på to ulike varer, og dermed er de feilmerket med allergener.

Dette gjelder varer solgt i Coops butikker i Hordaland med siste forbruksdag 16. april.

«Goman Sandwich egg og bacon er merket med sandwich ost og skinke, er derfor ikke merket med allergen egg og sennep. Goman Sandwich ost og skinke er merket med egg og bacon, er derfor ikke merket med allergen melk» skriver Coop i en pressemelding.