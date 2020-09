Mandag kom regjeringen med nyheten som fikk Øygarden-ordfører Tom Georg Indrevik (H) til å heise flagg og servere kake på rådhuset.

Utdanningsminister Tina Bru (H) avslørte at regjeringen bevilger 16,8 milliarder kroner til karbonfangstanlegg på Norcems sementfabrikk i Porsgrunn i Telemark.

Prosjektet, som kalles «Langskip», betyr derfor også grønt lys for selve lagringsprosjektet Northern Lights i Nordsjøen. Anlegget tilknyttet denne delen vil Equinor bygge i Øygarden utenfor Bergen.

– Dette en fantastisk stor dag. Det er ute i Øygarden det virkelig grønne skiftet vil skje, sier Indrevik.

Øygarden mottar CO2-fangsten

På sementfabrikken i Brevik i Porsgrunn skal det bli fanget 400.000 tonn CO2 årlig. Gjenvinningsanlegget på Klemetsrud i Oslo ønsket seg full pengestøtte til å fange CO2, men regjeringen lovte heller delvis finansierin, noe som skuffer Oslo-ordføreren.

CO2-en fra Porsgrunn, vil i flytende form fraktet i spesiallagde skip til Kollsnes i Øygarden utenfor Bergen.

– Dette er det største klimaprosjektet i norsk industri noensinne, sa olje- og energiminister Tina Bru (H) under pressekonferanse mandag.

På sikt kan det årlig seile 183 skip med fullastet med fangst til Kollsnes, om alt går etter planen. Planen er at også vil komme skip fra utlandet

I Øygarden blir CO2-fangsten mellomlagret i en tank, før den blir pumpet ut i rør langt ut i Nordsjøen. CO2-en blir lagret 2700 meter under havbunnen.

HAVBUNNEN: Her ses en av brønnrammene til Northern Lights på havbunnen. Ifølge Equinor er det potensielt mulig å lagre det som tilsvarer 1000 år med norske utslipp i havbunnen utenfor kysten av Norge. Foto: Equinor

Jubler for arbeidsplasser

Ordføreren tror prosjektet betyr flere hundre og kanskje tusen nye arbeidsplasser i Øygarden kommune.

- I byggeperioden vil det være mellom 600 og 800 arbeidsplasser i en periode. Men på sikt vil vi kunne tiltrekke oss klimanøytrale arbeidsplasser fra hele verden, som ønsker å levere CO2-frie produkter til markedet, sier han.

Han venter den største næringsutviklingen siden Sotrabrua ble åpnet i 1971.

Ifølge en Sintef-rapport fra 2018 kan det å fange, ta imot og lagre CO2 kunne skape mellom 30.000 og 40.000 arbeidsplasser på landsbasis innen 2050.

SKISSE: Det skal etableres en importkai for CO2 med tanker for mellomlagring og pumper for eksport av CO2 fra tanker gjennom rørledning til havbunnen. Foto: Equinor

– Dette betyr mye for Øygarden. Vi blir satt på kartet. Dette er en stor industrialisering som kan gi mange nye arbeidsplasser både her og ellers i landet, sier ordføreren.

Samlet investeringer for «Langskip» fra regjeringens side er beregnet til 17,1 milliarder kroner. Dette inkluderer lagringsdelen av prosjektet Northern Lights som foregår på Vestlandet.

Kostnadene for fangst og lagring er beregnet at vil koste 25,1 milliarder kroner over 10 år.

Planlagt i mange år

Prosjektet i Øygarden, som NRK har skrevet om tidligere, har vært planlagt i flere år. I kulissene har Øygarden stått på for å få anlegget nettopp hit.

– Det har vært prosjektert og regulert, så nå er vi i rute, sier ordføreren.

Jon Askeland, fylkesordføreren i Vestland, mener det er riktig å plassere denne delen av CO2-fangst-prosjektet til Vestlandet. Han tror kompetansen fra oljesektoren på Vestlandet blir en fordel for utviklingen av prosjektet.

– Dette blir produsert hos dem som behersker teknologien. Både store og små bedrifter i hele landsdelen som kommer til å få oppdrag i forbindelse med dette her, sier Askeland.

Han frykter ikke at den «nye» månelandingen skal bli en krasjlanding, slik som i 2013. Da måtte Stoltenberg-regjeringen legge bort planene for fullskala CO2-renseanlegg på Mongstad.

– Jeg opplever dette er så utredet at jeg tar det for gitt at det er gjennomførbart. Det baserer jeg på informasjonen jeg har mottatt, sier han.