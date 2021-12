Christian har fått 1,6 millioner kroner til CF-medisin – nå kan prisen bli endret

– Dette er et kvantesprang i riktig retning, sier Christian Lawley (39).

Han har den medfødte sykdommen Cystisk Fibrose (CF).

Fordi Norge ikke vil ta regningen for medisinen han trenger, har han selv klart å samle inn 1,6 millioner kroner for å få tak i den.

Medisinen Kaftrio koster 2,7 millioner kroner per år per pasient. Beslutningsforum har derfor vurdert medisinen som for dyr.

Men nå kan prisen på medisinen bli endret.

Ga nytt pristilbud

Beslutningsforum ba mandag Sykehusinnkjøp om å formidle et nytt pristilbud på medisinen, som de håper at leverandøren av legemiddelet vil akseptere.

Det skiver Helse Vest i en pressemelding.

– Dette er, som vi tidligere har uttalt, et legemiddel vi ønsker å ta i bruk i Norge, sier leder Inger Cathrine Bryne i Beslutningsforum.

Det er rundt 400 personer med den alvorlige sykdommen i Norge.

Beslutningsforum, som består av direktørene i de fire helseforetakene, skriver videre at saken skal opp igjen til beslutning så fort som mulig.

Sammen tar de avgjørelser om hvilke medisiner og behandlinger norske pasienter skal få.

Christian Lawley, som lenge har fryktet at han vil dø imens han venter på medisinen, ser lyst på den siste utviklingen.

– Vi er ikke helt i mål, men vi er på oppløpssiden, sier han.

VIL TILBY MEDISINEN: Inger Cathrine Bryne er adm. direktør i Helse Vest og leder i Beslutningsforum. Hun sier at de ønsker å ta i bruk medisinen Kaftrio i Norge. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Kunne puste dypt ned

Med en forventet levetid på 40 år og en datter på vei i mars, måtte Christian Lawley selv ta grep.

Gjennom en pengeinnsamling, private lån og gaver, fikk han for én måned siden endelig tatt ut medisinen. Effekten av den kom etter bare et par timer.

– Jeg kunne for første gang på mange år puste dypt ned i magen. Jeg kjente at luften kom nedover i lungene.

Etter to dager klarte han å gå ut og løpe en halvtime. Det har han ikke klart på ti år.

Medisinen som han endelig har fått råd til, vil vare frem til sommeren.

– Det betyr at vi kan senke skuldrene. Vi vet nå at jeg er her i mars.

DYPT NED: Etter at Christian Lawley (39) fikk kjøpt medisinen for egne, innsamlede midler kunne ha for første gang på mange år puste dypt ned i magen. Her er han fotografert før han fikk medisinen. Foto: Synne Sørenes / NRK

Vurderer å flytte til Danmark

Lawley og familien har lenge vurdert å flytte til Danmark. For der tar danske sykehus regningen for medisinen.

Det har han ikke slått fra seg ennå.

– Hvis medisinen ikke blir godkjent til sommeren, så må vi til dit. Men vi har aldri vært nærmere enn vi er akkurat nå.