Campingplass fryktar konkurs

Gloppen Camping fekk fire gonger så høg straumrekning i desember. Det kan bety kroken på døra for campingplassen på Sandane. Firda skriv at straumrekninga var på 177.000 kroner. Vanlegvis ligg dei på 46.000 kroner. No har Gloppen camping permittert tilsette for å spare pengar. – Om det fortset slik er det kroken på døra, seier dagleg leiar Rune Kjørvik.