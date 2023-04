Camilla Stoltenberg blir ny konsernsjef i Norce

Det skriver Norce i en pressemelding. Hun ble ansatt av et enstemmig styre i dag.

– Vi i styret er svært glade for at Camilla Stoltenberg har takket ja til å gå løs på oppgaven som konsernsjef for Norce. Med Camilla får vi en erfaren, tydelig og synlig leder med alle forutsetninger for å oppfylle vår ambisjon om å ta en nasjonalt ledende posisjon, sier styreleder Marianne Marthinsen i Norce

Norce forsker på helse og samfunn, i tillegg til klima, miljø, teknologi og energi. Hovedkontoret ligger i Bergen.

– Norce har en strategi og et samfunnsoppdrag som jeg identifiserer meg sterkt med, og har lyst til å arbeide for som leder, sier Camilla Stoltenberg.

Stoltenberg er utdannet lege og er i dag direktør for Folkehelseinstituttet (FHI), en stilling hun har hatt siden 2012.

Hun vil starte i jobben 1. oktober i år, skriver Norce.