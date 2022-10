Byrådsleiaren om barnevernsrapport: – Ikkje førebudd på så dramatiske funn

To knusande tilsynsrapportar med barnevernet i Bergen kan vera i ferd med å senda kommunen inn i ei politisk krise.

Det er byrådet i Bergen som har ansvar for barnevernstenesta og no er tilliten blant opposisjonspartia mildt sagt tynnsliten:

I førre veke kom det fram at ein no mishandlingssikta far søkte hjelp hjå barnevernet, ein månad før sonen (7) blei funnen hardt skadd, fastbunden til ei seng i leilegheita hans.

Og veka før konkluderte fylkeslegen med at kommunen svikta ein tenåringsgut og søskenet hans, etter at guten vart sjukehusinnlagt med alvorleg underernæring i januar. Fylkeslegen har aldri før «sett saker kor nokre har falt så til de grader gjennom sikkerheitsnettet som i dette tilfellet her».

– Det er så alvorleg at vi kan ikkje la slike ting skje utan at nokon blir stilt til ansvar for det. Det må drastiske grep til for at Høgre skal ha tillit til byrådet si styring av barnevernet, seier gruppeleiar Charlotte Spurkeland (H) til NRK måndag.

MØTTE OPPOSISJONEN: Sosialbyråd Katrine Nødtvedt (MDG) møtte opposisjonspolitikarar før helga for å orientere om strakstiltak. Kritikken har ikkje stilna etter det. Foto: Oddgeir Øystese / NRK

Valhammer: – Ikkje førebudd

Ho er klar til å kalle inn til ekstraordinært møte i Høgre si bystyregruppe for å avklare eit eventuelt mistillitsforslag mot byrådet.

Det er det fleire parti som vurderer, mellom anna SV, Folkets parti (FN) og Framstegspartiet. Dermed kan byrådsleiar Roger Valhammer (Ap) og resten av byrådet vera i ferd med å mista jobben.

Natt til måndag kom Valhammer tilbake frå ein tur til Asia med Statsraad Lehmkuhl, ein tur han av fleire har fått kritikk for å gjennomføre. No seier byrådsleiaren at konklusjonane i den siste rapporten kom overraskande på han.

– Eg var ikkje førebudd på dei dramatiske funna. Det er ikkje bra at den innleiande vurderinga til barnevernet var at dei i liten grad hadde gjort feil. Det noko me må ta tak i. Det er ein alvorleg konklusjon frå fylkeslegen, der fleire lovbrot er avdekka, seier Valhammar til NRK.

– Føler du deg feilinformert av barnevernet?

– Det blir feil å seie det, men det kan vera ulike årsaker til at informasjonen har vore som den har vore. Det kan også handle om at forståinga av kva som har skjedd og kva lovverk ein har følgt har vore ulik.

– Har du tillit til leiinga i barnevernet?

– Det er ikkje naturleg å kommentera på det, det blir veldig feil fokus akkurat no. Mitt fokus er å finna ut kva som har skjedd.

Orienterer om fleire strakstiltak tysdag

NRK har vore i kontakt med etatsdirektør Alette Hilton Knudsen. Ho viser vidare til kommunaldirektør Tommy Johansen for kommentar på utsegnene til Valhammer.

I ein e-post skriv han:

– Administrasjonen forsøker så langt som mogleg å gi informasjon som belyser aktuelle saker. Vi er likevel varsam med å gjere større undersøkingar når Statsforvalter har opna tilsyn. Dette for å unngå å forstyrre eller påverke prosessen. Det vil uansett vere umogleg å gjennomføre et fullstendig parallelt tilsyn.

Byrådet har varsla at barnevernet skal gjennom ein reform, der fleire grep skal gjennomførast «umiddelbart».

Byrådet sine strakstiltak for barnevernet i Bergen Ekspandér faktaboks Dette er strakstiltakene byrådet har satt inn etter å ha blitt kjent med de siste sakene: Har evaluert og endret rutiner for oppfølging av barn i hjemmeskole. Det er opprettet en egen skole i byområdet kalt hjemmeskole.

Flere ressurser for å gjennomgå funn i diverse rapporter.

Oppstart av felles mottak-prosjekt.

Innført ukentlige møter om avvik i enhetene (tidligere månedlige møter).

Fagdager med opplæring av nyansatte og erfarne.

Det er satt av fire timer pr uke til drøftingsmøter med enhetsleder, psykolog og jurist tilgjengelig for kontaktperson og avdelingsleder, der saker kan meldes inn til beslutning eller en tverrfaglig drøfting.

Internopplæring i alle avdelinger med tjenestens jurister om barns rett til medvirkning og barnevernlovens krav om forsvarlighet

Økt staben med en juriststilling for å kunne gi tilstrekkelig med veiledning, fagstøtte og opplæring til tjenestens barnevernfaglig ansatte.

Enhetsleder har lederoppfølging med hver enkelt avdelingsleder hver 2. uke. Styringsverktøy brukes aktivt i disse samtalene.

Reviderer og oppdaterer felles prosedyre for behandling av bekymringsmeldinger. Hovedtrekkene i planen til byrådet i Bergen er dette: Kjernebarnevern og felles mottak: Det skal være én dør inn for brukerne, og vi skal sikre bedre og samlede tjenester for de med størst behov. På denne måten skal vi samle miljø med spisskompetanse og sikre høy kvalitet i de mest omfattende sakene. Dette innebærer blant annet et byomfattende mottak av bekymringsmeldinger i hele Bergen.

Det skal være én dør inn for brukerne, og vi skal sikre bedre og samlede tjenester for de med størst behov. På denne måten skal vi samle miljø med spisskompetanse og sikre høy kvalitet i de mest omfattende sakene. Dette innebærer blant annet et byomfattende mottak av bekymringsmeldinger i hele Bergen. Forebygging og samarbeid: Vi skal sikre tidlig innsats og sikre lokalt tilpassede tiltak i byområdene, og sikre bedre tilgang til etablerte lavterskeltilbud. Sørge for nettverk på tvers av enheter for alle medarbeidere.

Vi skal sikre tidlig innsats og sikre lokalt tilpassede tiltak i byområdene, og sikre bedre tilgang til etablerte lavterskeltilbud. Sørge for nettverk på tvers av enheter for alle medarbeidere. Vi skal styrke kompetanse og kvalitet i tjenestene gjennom store organisatoriske grep. Kilde: Bergen kommune

Nokre av strakstiltaka fekk opposisjonspolitikarane presentert på eit krisemøte før helga. Valhammer seier til NRK at han tysdag morgon møter i forretningsutvalet til bystyret for å orientere om enno fleire strakstiltak som byrådet vil innføre.

– Du kan få ei mistillitsforslag mot deg?

– Det er ikkje mitt fokus i det heile teke no. Min viktigaste jobb er å komme til botns i korleis dette kan skje. Barn kunne ha blitt hjelpt før og byrådet må legga til rette for at barnevernet kan gjera jobbe sin.