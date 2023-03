Byrådslederen i Bergen: – Så i utakt som det går an å være

Byrådsleder i Bergen, Rune Bakervik (Ap) er svært skuffet over Statens vegvesen sitt forslag til ny Nasjonal transportplan.

– Det var en nedtur av dimensjoner. Det er ikke den inngangen til påsken som noen i vår by ønsker seg, sier Bakervik.

Han trekker frem Bybanen til Åsane, som ikke er prioritert i den økonomiske rammen med minst penger.

I den mellomste rammen er det foreslått byggestart i 2032 og i rammen med mest penger er byggestart foreslått i 2030. Dette vil bety at bybanen kan fullføres etter 2036.

– På mange måter har dagen i dag vært et paradoks av dimensjoner. Tidligere i dag fikk vi presentert Bybanen til Åsane. Så går det to timer, så blir vi kjent med transportetatenes prioriteringer. Der beviser Statens vegvesen en gang for alle at de lever i en helt annen tid. De er så i utakt som det går an å være med sine prioriteringer, og det provoserer meg.

Byrådslederen er tydelig på at Bergen trenger tre ting:

– Bybanen, Nordhordlandstunnelen og K5; selve «dødsveien».