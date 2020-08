Byrådslederen etter oppvaskmøte: – Har ikke grunnlag for å kritisere politiet

Mandag morgen ble det holdt et evalueringsmøte der politiet og byrådslederen i Bergen deltok.

Hensikten med møtet var å drøfte politiets håndtering og bruken av tåregass for å roe ned motdemonstrantene etter angrepet på Sian-lederen under demonstrasjonen på Festplassen lørdag.

Sian (Stopp islamiseringen av Norge) er en islamfiendtlig organisasjon som lørdag holdt en lovlig demonstrasjon i Bergen.

– Det var nødvendig

Leder for politiets driftsenhet, Morten Ørn, sier mandag at aggresjonen fra ungdommene kom overraskende på. Han mener likevel det var riktig av politiet å bruke tåregass mot demonstrantene som gikk til motangrep.

– Tåregass var nødvendig. Det gav oss tid og rom til å gjøre jobben vi måtte gjøre for å evakuere Sian og deres utstyr, sier Ørn.

Lørdag kveld skrev byrådsleder Roger Valhammer (Ap) i en kommentar på Facebook at voldsbruken mot Sian-lederen var «totalt uakseptabel».

Han ville da ikke kommentere kritikken som ble rettet mot politiets reaksjon og håndtering da demonstrasjonen eskalerte.

Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

Vil ikke kritisere politiet

Mandag sier byrådslederen at han ikke ser noen grunn til å kritisere politiets håndtering.

– Ut fra møtet og gjennomgangen politiet har gitt meg, har jeg ikke noe grunnlag for å kritisere politiets håndtering. Det vi har diskutert mest i dag er hvordan vi skal unngå at fremtidige markeringer ender opp med vold og at folk kaster stein mot politiet, sier Valhammer.

Byrådslederen sier han samtidig vil jobbe for at ungdommer som vil markere sin avstand mot Sian og deres samfunssyn kan få gjøre dette på alternative måter.

– Vi må komme i prat med dem for å prøve å gjenopprette noe av tilliten mellom politi, bysamfunnet og ungdommene. Både vold og steinkasting er helt uakseptabelt, sier Valhammer.

Gikk til angrep

Kun tolv minutter ut i Sian-demonstrasjonen lørdag, smalt det da motdemonstranter gikk til fysisk angep på Sian-leder Lars Thorsen.

Det var en uttalelse om den islamske profeten som utløste angrepet på Thorsen, da motdemonstrantene brøt politisperringene og slo Thorsen i hodet med en stein.

I etterkant har Thorsen gått hardt ut mot politiet og det han mener var en grov svikt i tjenesteutførelsen.

SVs gruppleder i Bergen, Mikkel Grüner, mente politiet mistet kontroll over situasjonen og overdrev reaksjonen.

Tre menn i 20-årene er siktet for voldshandlingene mot Thorsen. Totalt ble 15 personer innbrakt etter uroen i sentrum av Bergen.