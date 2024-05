Byrådets styreleiar-kandidat for Eviny trekker seg

Øistein Andresen har trekt seg frå kandidaturet til å bli ny styreleiar for Eviny, stadfestar han til NRK. Det skjedde laurdag, ifølgje ei utgreiing byrådet i Bergen har sendt til pressa.

Byrådsleiar Christine Meyer uttalar at ho tek avgjersla hans til etterretning og seier at ho leitar vidare etter ein ny kandidat til vervet.

Vidare peikar ho på at fleire av eigarane av selskapet «har gitt uttrykk for at dei vil ha ein styreleiar med regional tilknytning».

Førre veke vart det kjent at byrådet i Bergen har jobba i to-tre månadar med å få bytt ut noverande styreleiar Jan Erik Kjerpeseth, fordi dei ønska nokon med meir kraftkompetanse.

Ønsket kom overraskande på Statkraft og dei andre eigarkommunane, og dei var sterk kritisk til handteringa. Dessutan ønskar dei ein leiar med kompetanse på Vestlandet.

Byrådet møter Statkraft måndag klokka 14 for å finne ut av prosessen framover, får NRK stadfesta.

Thor Haakon Bakke i Miljøpartiet Dei Grøne vonar at byrådet no vil bidra til ro rundt Eviny og fornybarsatsinga deira.

– Bystyret har vedtatt at vi ønsker langsiktig verdiskapning, og då må styringa vere profesjonell og framtidsretta. God kontinuitet bør blir vektlagt no, seier Bakke.

Finansbyråd Eivind Nævdal-Bolstad (H) avviste førre veke overfor NRK at bytet av styreleiar handlar om fornybarsatsinga. Dei understreka at dei ønsker meir kraftkompetanse inn i styret.