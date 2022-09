Byrådet ønsker oppheving av skjenkenekt ved kinoen

Byrådet i Bergen anbefaler bystyret å oppheve skjenkeforbudet i Neumannsgate etter KrF valgte å forlate byrådet i august.

Det kommer frem i et dokument signert av byrådsleder Roger Valhammer (Ap) og Næringsbyråd Per-Arne Hvidsten Larsen:



«Det anbefales at vedtaket i bystyresak 213/22 oppheves og at saken returneres til byrådet med bestilling av en mer helhetlig utredning om bruk av alkoholfrie soner sett opp mot formål, hensiktsmessighet og rimelighet.»