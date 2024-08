Etter lokalvalet i september har Høgre hatt makta i dei fire største byane i landet. I Oslo, Bergen og Stavanger lova det borgarlege fleirtalet å fjerne eller redusere eigedomsskatten på bustader innan fire år. I Trondheim ønska dei reduksjon, og lova i alle fall å ikkje auke skatten.

Men «måloppnåinga» til dei fire Høgre-styrte storbyane er mildt sagt sprikande.

I Stavanger lovar varaordføraren at dei fjernar heile eigedomsskatten allereie i 2025-budsjettet som blir vedtatt i haust.

I Bergen varslar byrådet nå at løftet om å halvere eigedomsskatten innan 2027 kan bli vanskeleg å innfri.

Dette blir i så fall andre gongen på under eitt år at byrådsleiar Christine Meyer (H) bryt eit viktig løfte ho gav veljarane.

Løftebrot gav makt

I haust vart Meyer byrådsleiar i Bergen ved hjelp av eit spektakulært løftebrot om Bybanen – den mest betente politiske saka i byen.

Dei to høgast profilerte løfta Bergen Høgre hadde gitt veljarane før lokalvalet, var:

Godta bybanebygging langs framsida av Bryggen

Halvere inntektene frå eigedomsskatten på bustad innan fire år

Det første løftet braut Meyer like etter valet for å skaffa seg fleirtalsstøtte i bystyret. Dermed kunne Høgre overta byrådsmakta saman med Framstegspartiet og Senterpartiet, etter åtte år med Arbeidarparti-dominert byråd.

Eiendomsskatten på boliger i Bergen skal gradvis reduseres og på sikt fjernes helt, med mål om en halvering i kommende periode. Valprogrammet til Bergen Høgre

Nå heng også løftet om eigedomsskatten i ein tynn tråd, fordi kommuneøkonomien er så stram.

– Vi må gå på akkord med eigne ambisjonar for å få økonomien på rett kjøl.

Det sa finansbyråd Jacob Mæhle (H) til Klassekampen måndag.

Etter berre to veker som finansbyråd varslar Jacob Mæhle (H) at Høgre kan måtte bryte løftet om å halvere eigedomsskatten i Bergen. Han avviser å ha «feia inn og realitetsorientert» resten av byrådet. Foto: Lars Chr. Wallace / NRK

Kalddusj frå fersk byråd

Det varslar han to veker etter at han vart medlem av byrådet i Bergen 5. august.

– Det viktigaste prosjektet vårt er å få kontroll på økonomien igjen. Vi er nøydde til å sjå på alle moglegheiter – snu kvar stein. Det betyr at vi også må sjå på om vi får til å kutte eigedomsskatt i dette budsjettet, seier Mæhle til NRK.

– Kva vil du seie til veljarane når Høgre braut Bybane-løftet i fjor og nå kanskje bryt løftet om eigedomsskatt?

– Eg trur alle veljarane skjønar at den viktigaste jobben er å sørge for at kommunen har kontroll på økonomien. Det er vi nøydde til før vi kan kutte eigedomsskatten.

– Var dette eit urealistisk valflesk?

– Nei, men eg trur det har vore underkommunisert for dei aller fleste bergensarane kor store økonomiske utfordringar kommunen står i.

Mæhle avviser likevel ikkje målet om halvert eigedomsskatt innan fire år.

– Eg håpar det er veldig sannsynleg. Det har eg alle intensjonar om å få til.

For Bergen kommune vil halvering av eigedomsskatten bety 400 millionar kroner mindre inntekter i året. I 2024-budsjettet reduserte byrådet eigedomsskatt-inntektene med 57 millionar kroner.

«Sjølvforsterkande negativ spiral» i Bergen Finansbyråd Jacob Mæhle (H) viser til at kommuneadministrasjonen nå skildrar den økonomiske situasjonen i Bergen som ein «sjølvforsterkande negativ spiral». – Utsiktene er bekmørke og endå verre enn folk har trudd. Vi har opparbeidd meirforbruk og veldig høgt inveseringsnivå over tid. Inntektene frå staten er redusert. Endra demografi («eldrebølga») gir reduserte skatteinntekter. Og vi kan ikkje lenger belage oss på dei same utbytta frå selskapa som kommunen eig. – Opposisjonspartia sa allereie i valkampen at skattekuttet var umogleg. Har du som fersk byråd nå kome inn og realitetsorientert resten av byrådet? – Nei, eg trur heile byrådet og alle samarbeidspartia har vore veldig innstilte på at det er krevjande å få kutta eigedomsskatten. Vi må skru om økonomien vår først, og så sjå kva handlingsrom vi har til å kutte eigedomsskatten, seier Mæhle. – Det aller viktigaste vi kan gjere, er å sørge for at vi har ein kommune som kan fortsette å levere dei lovpålagde tenestene og vere ein god by for innbyggarane. Finansbyråden i Bergen avviser likevel ikkje målet om halvert eigedomsskatt innan fire år. – Heile byrådet er innstilt på at det skal vere billigare å bu i Bergen for alle bergensarar. Men vi må prioritere kor raskt vi skal gå fram med det arbeidet, seier Mæhle. I 2012 hadde Høgre og Framstegspartiet byrådsmakta, og fjerna eigedomsskatten i Bergen. Men tre år seinare måtte dei innføre skatten igjen. – Lærte de ingenting den gongen? – Ambisjonane er framleis heilt klokkeklare. Vi har lyst til å kutte eigedomsskatten. Vi må berre sørge for at vi finn handlingsrom til det først, seier Mæhle. – Eg har trua på at vi skal komme oss langt på veg i arbeidet med å bruke mindre pengar. Men det skal vere kutt og omstillingar som står seg over tid. Så dette er ei slags handutrekning til opposisjonen som viser at vi er villige til å sjå på alt.

– Eigedomsskatten kan ikkje kuttast før vi har fått kontroll på økonomien, seier den nye finansbyråden i Bergen. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Ap: – Høgre rundlurte veljarane

Bystyrerepresentant Linn Kristin Engø (Ap) var ordførar i Bergen det siste året før valet i fjor. Ho er ikkje imponert over signala frå finansbyråd Mæhle.

– Veljarane som stemte Høgre i Bergen, bør kjenne seg rundlurte. Og eg lurer på kor mange sentrale valkampløfte som er igjen for Høgre å bryte.

– Vi åtvara fleire gonger om at det ikkje er mogleg å skrote eigedomsskatten i Bergen utan å gjere dramatiske kutt innanfor barnehage, skole, eldreomsorg, alle dei viktige tenestene til kommunen. Men Christine Meyer gjentok løgna om at eigedomsskatten skulle vekk, seier Engø.

Ho reagerer på at det er den ferske finansbyråden som nå sår tvil om skattekuttet.

– Det er underleg at ikkje Christine Meyer sjølv er den som avlyser løftet, sidan ho var så sentral i å love det fleire gonger i valkampen.

Linn Kristin Engø i Bergen Ap meiner byrådsleiar Christine Meyer lurte veljarane og sjølv burde avlyst det Engø kallar Foto: Leif Rune Løland / NRK

Skuldar Høgre for lureri og løgn Linn Kristin Engø i Bergen Ap gir Høgre ansvar for den vanskelege kommuneøkonomien til Bergen, og helsar det velkomment viss Høgre droppar skattekutt. – Eg er jo glad for at dei endeleg innser det vi brukte store delar av valkampen på å understreke. Men i motsetnad til Høgre er vi ikkje villige til å lure veljarane i valkampen og lyge om kva vi skal bruke pengar på, seier Engø. – Kva ansvar har Arbeidarpartiet for den pressa økonomien etter å ha styrt Bergen i åtte år? – Vi leverte frå oss ein sunn kommuneøkonomi. Vi har aldri lagt opp til å kutte 400 millionar kroner i drifta. Viss vi skal ha gode barnehagar, trygge skular og god eldreomsorg, er vi nøydde til å bruke pengar. – Den vanskelege økonomiske situasjonen har vel ikkje oppstått etter at Ap mista makta i fjor? – Høgresida sin uansvarlege økonomiske politikk, som vi har sett før i denne byen, er grunnen til at Bergen kommune akkurat nå står i ein krevjande økonomisk situasjon. – Er det ikkje ei ansvarsfråskriving å vise til at Høgre styrte fram til 2015, når Ap har hatt makta i åtte år etter det? – Nei, fordi vi bygde opp igjen sparekontoane til kommunen. Vi har hatt ein føreseieleg eigedomsskatt i denne perioden, og vi har prioritert dei viktige oppgåvene kommunen har, seier Engø.

Oslo er «i rute»

Korleis ligg «kampen mot eigedomsskatten» så an i dei tre andre Høgre-styrte storbyane?

Byrådet i Oslo har som mål å avskaffe eigedomsskatten på bustad på fire år. Allereie to månadar etter valet sørga byrådspartia Høgre og Venstre for det første kuttet.

– På få veker har vi kutta eigedomsskatten på bustad med nesten 30 prosent, og er i rute til å fjerne den heilt i løpet av fire år, sa byrådsleiar Eirik Lae Solberg (H) i november.

I 2024 har Oslo dermed 315 millionar kroner mindre inntekter frå eigedomsskatt enn det avgåtte Ap-byrådet ville gitt, ifølge Solberg.

– Størstedelen av reduksjonen skuldast auka botnfrådrag. Det gir ein god sosial profil, sa han.

Redusert eigedomsskatt i Oslo Bystyret i Oslo har vedtatt å øke bunnfradraget i eiendomsskatt på bolig fra 4 til 4,7 mill. kroner i 2024, samtidig som skattesatsen settes ned fra 3 til 2,8 promille. Med byrådet Johansens forslag til budsjett ville andelen boenheter som betalte eiendomsskatt i Oslo vært 47 %. Etter det nye byrådets tilleggsinnstilling er andelen om lag 35 % i 2024.

Trondheim: – Utfordrande

I Trondheim har eigedomsskatten dei siste åra stege kraftig. Den er nå langt høgare enn for eksempel i Oslo.

Byrådet (Høgre, Venstre og MDG) har lova at eigedomsskatten skal frysast på dagens nivå: 890 millionar kroner årleg.

– Det reknar vi med å klare, sjølv om det sjølvsagt er utfordrande nok. Og vi har eit mål om å redusere eigedomsskatten viss den økonomiske situasjonen tillèt det, seier finansbyråd Kjetil Reinskou (H) til NRK.

Han vedgår at det er ei veldig rund formulering.

– Grunnen til at vi ikkje går meir offensivt til verks, er at kommuneøkonomien rundt omkring i Noreg er svak for tida. Så det er dessverre per nå ambisiøst nok for oss.

Vil skjerme tenestetilbodet og redusere skatten Som partikollega Jacob Mæhle i Bergen er også Eirik Reinskou (H) fersk i rolla som finansbyråd. 13. juni gjekk Trondheim over til parlamentarisk styreform og fekk sitt aller første byråd, som består av Høgre, Venstre og MDG. – Vi skal levere tenester til innbyggarane våre på eit godt, forsvarleg nivå. Det er nok det aller viktigaste for oss. Målet vårt er å skjerme tenestetilbodet, og samtidig halde eigedomsskatten på dagens nivå, og forhåpentlegvis kunne redusere den. Også innanfor kommunal sektor er det noko å hente på omstilling og å gjere ting betre, seier Reinskou.

Neste år blir det slutt på eigedomsskatt for både gamle og nye bustadhus i Stavanger. Fleirtalspartia fjernar då siste rest av denne skatten. Foto: Inger Johanne Stenberg / NRK

Stavanger: – Fjernar heile skatten neste år

Stavanger kommune har opplyst at dei årleg hentar inn 280 millionar kroner i eigedomsskatt. Fleirtalskoalisjonen (Høgre, Frp, KrF, Venstre og Pensjonistpartiet) har som mål å fjerna eigedomsskatten innan fire år.

– Me fjerna halvparten på årets budsjett og fjernar resten neste år, seier varaordførar Henrik Halleland (KrF) til NRK.

Ordførar Sissel Knutsen Hegdal (H) er litt mindre skråsikker:

– Om me klarer å fjerne heile skatten i haust, er ikkje avgjort, men ambisjonen er å gjere det før neste val, seier ho.

I år dekka dei inn det meste av dette inntektstapet ved at inntektene frå inntektsskatt auka.

– Korleis me løyser det i 2025, kjem me tilbake til i budsjettet seinare i haust, seier Halleland.