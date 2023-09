Byrådet i Bergen går av, seier byrådsleiar Bakervik

Byrådsleiar Rune Bakervik (Ap) seier til NRK at byrådet kjem til å gå av. Høgres Christine Meyer ligg an til å ta over som byrådsleiar etter at Høgre og Frp gjorde det best i kommunevalet i Bergen.

Men dei borgarlege partia får ikkje fleirtal saman med KrF og Venstre. Meyer har opna for å forhandle med andre parti om bybanen over Bryggen.

– Høgre er det største partiet i Bergen og vi tek sjølvsagt ansvar for å danne eit styringsdyktig fleirtal, seier Meyer til NRK.

– Vi kjem til å halde fram som forretningsministerium inntil vidare, seier Bakervik.