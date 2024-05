Byrådet går «drastisk og hardt til verks» i revidert budsjett

Fredag legg byrådet i Bergen fram revidert budsjett for 2024. Byrådsleiar Christine Meyer seier til NRK at kommunen er i ein krevjande økonomisk situasjon, og at det vil merkast.

– Det vil komme tydeleg fram på fredag. Vi har behov for å kutte i tenestene, og gå ganske drastisk og hardt til verks, seier Meyer.

Ho går ikkje i djupna på kva som kan bli ramma, men tidlegare har byrådet foreslått å legge ned Klimaetaten og Byarkitekten.

Dessutan har skuleseksjonen fått i oppdrag å spare inn 120 millionar kroner som gjekk over budsjettet i fjor.

I april demonstrerte skuleelevar mot innstrammingane, og rektor ved Ulsmåg skule fortalde at pengemangelen gjer at dei dei står i ein stor skvis.

Skulebyråd Daniel Hägglund lova då å komme med ei skulepakke i revidert budsjett, men vil ikkje kommentere no kor vidt det blir meir pengar til skulesektoren.