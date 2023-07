Byråd om drapssak i Bergen: – Det er tungt

Bergen kommune tilbyr krisehjelp etter drapet på eit hotell, som fungerer som flyktningmottak. – Dette er tungt, og burde aldri skjedd. Flytktningane har rømt frå død og elendigheit, og så opplever dei det same her, seier Eduardo Andersen, som er byråd for kultur, frivilligheit og inkludering. Kommunen har klart eit psykososialt kriseteam viss styresmaktene eller driftsselskapet Hero ber om hjelp.