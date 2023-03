Byråd håpar Arna-Stanghelle blir prioritert

Statens vegvesen legg klokka 13 fram sitt forslag til ny Nasjonal transportplan (NTP). Byutviklingsbyråd Ingrid Nergaard Fjeldstad i Bergen håpar ny jernbane og veg mellom Arna og Stanghelle er prioritert i forslaget. Bybanen til Åsane, som er prosjektet Bergen prioriterer aller høgast, reknar ho med at står ved lag. – Medan Hordfast har bystyret sagt at ikkje er viktig for Bergen, seier ho.