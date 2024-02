Bygningsbrann på Stord: – Ser røyk, men møter låst dør

Brannvesenet melder om bygningsbrann i Skotabergvegen på Leirvik på Stord. Brannvesenet har akkurat kome fram til adressa då NRK snakkar med operasjonssentralen klokka 11.58. Vaktleiar Stein Arild Egeland omtalar bygget som eit bustadbygg. – Me har akkurat kome fram, og møter ei låst dør. Me ser røyk der inne, men ingen opne flammar. Det er for tidleg å seia noko meir, seier vaktleiar Egeland i Rogaland brann og redning.