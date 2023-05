Fredag ettermiddag begynte det å brenne i en leilighet i første etasje i en boligblokk på Minde i Bergen.

Ifølge brannvesenets innsatsleder Hans Petter Nilsen, skal ikke noen ha vært hjemme i leiligheten.

Brannen hindret rømningsveiene til etasjene over.

I andre etasje sto det to personer ute på en altan. De måtte hentes ned med lift.

Etter det NRK har sett, skal også dyr ha blitt hjulpet ut av brannvesenet.

Det er registrert åtte beboere i boligblokken på fire etasjer.

I underetasjen holder en restaurant til. Her var det syv personer til stedet da det begynte å brenne, ifølge politiets innsatsleder på stedet Øystein Magnussen.

Alle har kommet seg ut og det er ikke meldt om personskade.

Brannen ble meldt slukket like før klokken 19.

LIFT: Brannvesenet må få ut personer som fremdeles er i bygget før slukkingsarbeidet kan starte. Foto: Oda Marie Rønning

Restauranteier ropte for å varsle naboene

– Vi var på jobb da det begynte å lukte brent og sjekket rundt i restauranten om det kom fra oss, men fant ikke noe. Da gikk vi ut og så flammer komme ut av etasjen over, forteller én av eierne av restauranten i underetasjen, Nawabs, Aner iqbal.

Han hadde en ekstranøkkel til bygget og låste seg inn og ropte, men det var ingen som svarte.

– Vi forsøkte å kontrollere brannen, men det var vanskelig. Vi ropte også opp til de andre naboene for å varsle, forteller Iqbal.

VARSLET NABOENE: Aner iqbal, én av eierne av restauranten Nawabs, forsøkte å kontrollere brannen. Han ropte også for å varsle naboene. Foto: Valentina Baisotti

Brannvesenet: – Helt utbrent

De evakuerte etter brannen fikk en sjekk av helsepersonell på stedet.

– Alle ble undersøkt av lege og skal ikke ha fysiske skader. De blir tatt hånd om av politiet, opplyser innsatsleder helse, Kenneth Ellefsen.

Det er per fredag kveld usikkert når de evakuerte får flytte hjem igjen.

Ifølge brannvesenets innsatsleder Nilsen, er leiligheten der det begynte å brenne, helt utbrent.

To andre etasjer er fulle av røyk. Brannvesenet undersøker bygning og tak.

– All røyken samler seg under taket, så vi undersøker at ikke taket har tatt fyr, forteller brannvesenets innsatsleder, Nilsen.

MÅTTE HENTES NED: To personer på en altan i andre etasje måtte hentes ned fra en brennende boligblokk på Minde. Foto: NRK VESTLAND / NRK

Røyk spredte seg til naboblokk

Røyken fra brannen spredte seg til naboblokken gjennom ventilasjonskanaler, men det var ikke fare for at selve brannen skulle spre seg.

I tillegg til Hovedbrannstasjonen, er også biler fra Fana og Sandviken brannstasjon på stedet og jobber med etterslukking.

Politiet fikk første melding om brannen klokken 16.49.

INSPISERER TAKET: Brannvesenet jobber med å få slukket boligbrannen på Minde. Foto: Oda Marie Rønning / NRK

Bybanen sto – veien stengt

Fylkesvei 582 er stengt som følge av brannen. Brannen fikk også konsekvenser for Bybanen. Den fikk ikke kjøre mellom Wergeland og Brann Stadion, meldte Vegtrafikksentralen Vest.

Litt etter klokken 18 får Bybanen kjøre forbi brannstedet med sakte fart.