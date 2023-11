Byggjer 250 elevplassar

Eit ekstraordinært kommunestyremøte i Kinn har nettopp bestemt at Skram skule skal byggast med 250 elevplassar. Dette blei vedtatt med 22 mot 17 stemmer. I fjor vedtok kommunestyret at ein ny skule skal byggjast med dette talet, og prosjektet blei sendt ut på anbod. Men fleire ønsker at anbodet også skal ha eit alternativ med 400 elevplassar. Difor blei det kravd eit ekstra møte om saka.