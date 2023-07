Det er ti år sidan sist det vart bygd så få nye bustadar i Noreg. Det viser tal frå både Statistisk sentralbyrå og Boligprodusentene. Nedgangen i mai var på 67 prosent for nye nye bustader. Bygginga av leiligheiter har ein nedgang på heile 89 prosent i høve til same tid i fjor.

Dermed går det mot dårlege tider for tilsette i bygg- og anlegg. I Florø har entreprenørverksemda Trygve Ullaland AS gått frå bustadbygging til småjobbar, for å halde folk i arbeid.

Små privatkundar held hjula i gang

Sondre Døskeland legg siste verk på det som skal bli eit nytt tun i Eikefjord utanfor Florø. Arbeidet har tatt han eit par dagar.

Før kunne arbeidet krevje både år og millionar. No vert byggeselskapet Trygve Ullaland AS leigd inn til oppdrag til berre tusenlappen.

– På grunn av at etterspørselen har dala, har vi sett arbeid på vent og kan vi ikkje lengre dure på og bygge, seier Døskeland sin sjef, Thor-Arne Ullaland.

Dei tilsette i Trygve Ullaland AS har tatt på seg fleire småjobbar i folk sine hagar. Foto: Truls Kleiven

Færre ynskjer å kjøpe og bygge bustadar, noko Ullaland og kollegaene har merka konsekvensane av. Fleire selskap har måtte setje store byggeprosjekt på is. For Ullaland i Florø har løysinga vore å tenkje nye arbeidsoppgåver:

– No kan vi levere til privatkundar eit lass med jord eller eit lass med grus til tusenlappen.

Bekymra for nedbemanning

Administrerande direktør i Boligprodusentene, Lars Jacob Hiim er bekymra for situasjonen slik den er i dag.

– Mange opplever at økonomien er knappare om dagen og stadig færre har råd til å kjøpe bustad. Dei som har råd torer ikkje fordi det er såpass mykje usikkerheit at dei set seg på gjerdet og ventar.

Hiim seier det er grunn til å frykte endå meir nedbemanning utover hausten, etter kvart som ordrereservane går tomme.

– Prognosesenteret har rekna ut for oss at så mange som 15.000 årsverk kan forsvinne i heile verdikjeda. Altså både dei som bygger bustader, men også dei som leverer.

Talet på konkursar har også auka. Ein gjennomgang frå bransjenettstaden tungt.no syner at det var 151 fleire konkursar innan bygg- og anlegg første halvår i år samanlikna med fjoråret.

Det viser att også i arbeidsløysetala frå Nav. Berre i Vestland har lediggangen for tilsette i bygg og anlegg auka med 35 prosent i juni, samanlikna med same månad i fjor.

Sondre Døskeland skulle gjerne ha jobba på eit større prosjekt men gler seg over å ha ein jobb å gå til. Foto: Truls Kleiven

Sjølv om Hiim fryktar at det vil ta tid før bustadbygginga igjen vil auke, ser han positivt på selskap som nyttar seg av kreative løysingar for å få hjula til å gå rundt, som Ullaland i Florø.

– Det er viktig for å halde på kompetansen.

Men nokre har mykje arbeid

Men biletet er ikkje heilsvart. I alle fall ikkje enno. På toppen av eit tak i Førde er betongarbeidarar i full gong med å leggje betong på bygget som snart skal huse eit titals nye leilegheiter.

– Vi har fullt opp, eigentleg for mykje, seier byggeplassansvarleg Tom Årdal.

Sjølv om det blir rapportert om byggeplanar som blir sett på vent rundt om i langt, er situasjonen annleis for entreprenørselskapet Åsen & Øvrelid AS. Dei nyt framleis godt av byggeboomen i vekstsenteret Førde.

Betongarbeidarane har førebels fullt opp med jobb på ein byggeplass Førde. Åsen & Øvrelid, som er ein stor aktør på Vestlandet er blant byggeselskapa som framleis har ein god ordrereserve. Foto: Andrine Gald Myklebust / NRK

Ved å utvikle eigne prosjekt har byggselskapet i Førde danna seg ein buffer i form av prosjekt der dei sjølve er utbyggar. Så langt har ikkje bustadsalet stoppa opp.

Når det skjer, set Årdal si lit til at det finst jobb i andre prosjekt enn bustader.

– Det finst vel andre ting å enn å bygge leilegheiter, håpar byggeplassjefen.

Ser fram til større prosjekt

I nabobyen Florø synest Sondre Døskeland at det er greitt med småjobbar i korte periodar. Han legg ikkje skjul på at han ser fram til å kunne ta til på større prosjekt.

Maskinføraren er likevel tydeleg på at alternativet kunne vore enda verre:

–Sånn sett vil eg heller ha småjobbar enn å ikkje ha jobb.