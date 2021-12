Bygda lokkar med 100.000 i «signeringsbonus»

Sørlandet Sykehus, Kristiansand:

Manglar fire operasjonssjukepleiarar frå nyttår og i løpet av dei neste fire år kan elleve operasjonssjukepleiarar gå av med pensjon.

Sørlandet Sykehus, Arendal:

Manglar ingen, vil trenge fem-seks årsverk dei komande to-fire år grunna alderspensjon.

Sjukehuset i Vestfold:

Manglar ingen, tilset seks nyutdanna operasjonssjukepleiarar i desember.

Sjukehuset Telemark:

Manglar ingen, må tilsetje fire nye frå år 2024.

St. Olavs hospital, Trondheim:

Dei siste år har vi hatt god balanse mellom ledige stillingar og kvalifiserte søkjarar. Ei stilling er utlyst som har kvalifiserte søkarar.

Nordlandssykehuset, Bodø:

Manglar sju operasjonssjukepleiarar per i dag.

Nordlandssykehuset, Vesterålen:

Manglar to operasjonssjukepleiarar per i dag. Kan kome til å mangle tre-fire dei komande år, delvis grunna alderspensjon.

Nordlandssykehuset, Lofoten:

Manglar to per i dag, kjem til å mangle tre sidan ein skal gå av med pensjon.

Helgelandssykehuset:

Manglar 6,5 operasjonssjukepleiarar per i dag, må rekruttere ni fram til 2027 for å erstatte dei som går ut i alderspensjon.

Sjukehuset Innlandet:

Manglar ingen.

Vestre Viken:

Vil ha behov for å rekruttere framover, kan ikkje angi eksakt omfang. Per 26. november er det fire stillingar som ikkje er dekka ved Drammen Sjukehus.

Akershus Universitetssykehus:

Manglar rundt fem operasjonssjukepleiarar per i dag. Har behov for ti-tolv nye per år. Operasjonssjukepleiarar er ei utfordrande gruppe å rekruttere. Vi ser at vår eigen utdanningskapasitet er ein avgjerande faktor for å rekruttere operasjonssjukepleiarar.

Sjukehuset Østfold:

Manglar to årsverk per dags dato.

Helse Nord-Trøndelag:

Verken Levanger eller Namsos sjukehus manglar operasjonssjukepleiarar per no.