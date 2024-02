Bybanen tilbake i normal drift

Bybanen linje 1 frå Bergen sentrum til Flesland går no som normalt, melder pressevakt i Skyss, Øyvind Strømmen.

Banen vart ståande stille måndag morgon fordi ein av vognene fekk problem ved utkøyring.

– Det førte til at fleire andre vogner vart ståande stille, seier Strømmen.

Det har vore buss for bane, men like før 11:30 melder Skyss at banen no går som normalt igjen.