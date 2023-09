Bybanen kolliderte med bil i Bergen

Bybanen har kollidert med ein bil i Inndalsveien. Brannvesenet meldte om ulukka på X klokka 15.12. Politiet skriv klokka 15.19 at det sat to personar i bilen, men at det ikkje er meldt om alvorlege personskader. Inndalsveien er stengt som følger av ulukka, melder Vegtrafikksentralen vest. Det er køar i området.