Bybanen innstilt på tre haldeplassar

Skyss melder søndag ettermiddag at bybanens linje 1 har omkøyring via Haukeland mellom haldeplassane Bergen busstasjon og Kronstad. Bybanen står no på Nygård-stoppet, og denne og haldeplassane Florida og Danmarks plass er innstilte inntil vidare.

– Vi har driftsstans og personell frå Bybanen AS er ute for å sjå på kva som er grunnen, seier Karoline Rage, pressekontakt i Skyss.

Ho opplyser at stansen ikkje har noko med laurdagens bekkalokk-stans å gjere.

– Dei lurar på om det kan vere ei utfordring med nokre skinner, seier Rage.