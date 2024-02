Bybanen igjen i trafikk

Bybanelinje 1 er igjen i drift mellom Byparken og Bergen lufthavn Flesland. Linjen har vært innstilt siden like før klokken 07.00 på grunn av is på kjøreledningen. Det vil fortsatt være en del forsinkelser, melder Skyss. I en periode fremover blir det fortsatt også kjørt buss for bane.