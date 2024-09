Bybanen bekymret over utviklingen

Statistikk fra Bybanen viser en økning i antall personskadde og dødsfall i 2024.

På lørdag ble en kvinne truffet av bybanen. Kvinnen i 50 årene døde som følge av skadene.

– Vi har den dypeste medfølelse med de pårørende og de som har vært involverte i disse hendelsene. Fem påkjørsler av personer med tre tragiske dødsfall på kort tid påvirker alle oss som jobber med Bybanen, sier fungerende administrerende direktør i Bybanen AS, Geir Østerfeldt.

Sikkerhetssjef Eirik Grønstøl i Bybanen AS er bekymret for utviklingen. Han sier i pressemeldingen at banesikkerhet er første prioritet og står sentralt i den daglige driften.

–Vi jobber kontinuerlig med å finne ut hvorfor hendelser skjer og hva vi kan gjøre bedre for å unngå hendelser, sier Grønstøl.

Sikkerhetssjefen ber folk om å være oppmerksomme i bybanetraseen.

Bybanen AS skriver at de kommer til å ta initiativ til å samle aktører og myndigheter som har ansvar for omgivelsene rundt banen. De ønsker å vurdere om det er muligheter og tiltak som kan bedre sikkerheten rundt banen.