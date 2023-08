Bybane kolliderte med bil

Bybanen kolliderte med ein bil på Minde i ettermiddag. Det skriv BT. Vegtrafikksentralen seier til avisa at det er snakk om eit lite samanstøt. Alle avgangar på linje to var innstilt ein periode på grunn av samanstøyte, men det er no tilbake til normalt.