Bustadhus i Bergen var overtent: – Store delar har rast saman

Like etter 18.00 sundag meldte 110 Vest om brann i ein einebustad i Fyllingsdalen i Bergen.

– Det er full overtenning i huset, sa vaktkommandør Ronald Drotningsvik i 110 Vest 18.25.

Om lag 19.10 kunne Brannvesenet melda at dei hadde kontroll igjen. Ingen vart skada i brannen.

Tidleg måtte brannvesenet måtte jobba med å finna ut om det var folk i bustaden.

– Vi har fått melding om at det brenner i taket, og vi går igjennom huset for å sjekke at der ikkje er folk, og har no fått stadfesta at det ikkje er folk i underetasjen, sa Drotningsvik.

18.55 kunne 110 Vest melda at store delar av huset hadde rast saman, og at det ikkje var fare for spreiing til andre bustadar.

Fekk søkt gjennom halve huset

Ifølgje operasjonsleiar i Vest politidistrikt Tatjana Knappen, er det åtte personar som bur i huset.

Røykdykkarane til brannvesenet fekk sjekka under- og mellometasjen, utanom stova, før huset raste saman. Dei fann ingen der.

Dei resterande bebuarane bur i den andre eininga. Dei har politiet hatt telefonisk kontakt med, opplyser operasjonsleiar Knappen.

BRANNVESENET: Brannvesenet fekk søkt gjennom halve huset før taket raste saman. Foto: Gerd Johanne Braadland / NRK

– Sånn sett har me no ei betre oversikt over situasjonen. Me forsøker framleis å få kontakt med dei enkelte bebuarane for å få bekrefta kvar dei er akkurat no, sa Knappen like før klokka 19.

Fv. 5358 Øvre Fyllingsveg er stengd grunna brannen.