Mykhailo Hrekov flykta frå Mariupol i Ukraina i fjor vår. Det budde nesten ein halv million menneske i byen før russiske bomber raserte han.

No bur han med mor og bestemor i Uggdal på Tysnes. Øykommunen i Sunnhordland har rundt 2800 innbyggarar, og folk flest køyrer bil.

– Det er vanskeleg for oss som ikkje har bil, seier 16-åringen.

Han får skuleskyss på dagtid, men på kveldane og i helgene er det umogleg å koma seg rundt med buss på Tysnes.

Då må flyktningane haika eller gå langt på smale vegar. Lokalavisa Tysnes skreiv om saka i fjor sommar og ordførar varsla fylket om situasjonen, men ingenting har skjedd.

– Skadar språkopplæringa

Det er mange som sit fast, ifølgje lærar og Ap-politikar på Tysnes, Anne Merete Fjeldstad.

– Fleire haikar. Elles er det omsorgsfulle lærarar, assistentar og venefamiliar som passar på at dei har transporttilbod. Men ofte glipp det på små og store arrangement.

LÆRAR OG POLITIKAR: Anne Merete Fjeldstad (Ap) er uroa for at norskopplæringa blir svekt viss flyktningane ikkje kjem seg på aktivitetar. Foto: Eli Bjelland / NRK

Ho har undervist elevar som kjem frå andre land i nesten ti år, og merkar at det skadar språkopplæringa dersom dei ikkje er aktive på fritida.

– Dårleg kollektivtilbod har vore eit problem på Tysnes lenge, og er blitt ekstra tydeleg no.

Verken ho og Mykhailo trur svaret er fleire halvtomme bussar til faste tider, men at ein kan finna løysingar som er meir målretta.

Avhengige av frivillig hjelp

Norske kommunar, både store og små, tek imot rekordmange flyktningar.

Nyleg bad Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (Imdi) kommunane om å busetja 38.000 flyktningar i år. Det er 3000 fleire enn tidlegare utrekna.

Mange kjem til bygder som håpar på vekst i folketalet, men der det knapt går bussar.

– Det er tilfelle mange stader at ein er avhengig av frivillig innsats for å kunna delta på fritidsaktivitetar, seier Anita Væting, som er rådgivar for inkludering og mangfald i Noregs Frivilligsentralar.

Også Norsk organisasjon for asylsøkjarar (Noas) får spørsmål om dette.

– Ukrainarar ringer fordi dei lurer på kva tilbod dei har i kommunen dei bur i. Det gjeld spesielt tilgang til lege, men også mobilitet. Det er ikkje bra å bli sitjande heime, seier juridisk rådgivar Roman Dudnyk.

Skyss: – Finst ikkje pengar no

Åtte kommunar i Vestland har meldt inn auka behov for kollektivtransport i samband med busetjing av ukrainske flyktningar.

– Eg sende dette inn til fylket i oktober i fjor. Det er over eit halvt år sidan, og ingenting har skjedd for å hjelpa dei som sit utan tilbod, seier Tysnes-ordførar Kåre Martin Kleppe (H).

Han ber om at det i alle fall blir eit tilbod på laurdagar eit par gonger i månaden. Kommunen har to minibussar til disposisjon, men treng sjåførar til desse.

FÅ BUSSAVGANGAR: Frå Uggdal til Våge på Tysnes er det nesten fem kilometer. Fleire ukrainarar haikar fordi det går så få bussar. Foto: Eli Bjelland / NRK

Ein anna kommune som slit, er Stryn.

– Det er ei kjempeutfordring å koma seg plassar viss ein bur eit stykke frå sentrum, seier leiar for Stryn frivilligsentral, Marit Sandnes Skrede.

Kommunen har teke imot fleire enn 90 ukrainske flyktningar så langt, og mange spør om hjelp til å koma seg dit dei skal.

– Dessverre må eg seia nei. Dette er ei offentleg oppgåve, og ikkje eit problem som frivillige skal løysa.

I Vestland fylke kjem det ingen tiltak med det første.

– Kvart enkelt ønskje kostar ikkje så mykje, men samla er det kostnader som går utover budsjettrammene til Skyss, seier pressekontakt Øyvind Strømmen i det fylkeskommunale transportselskapet.

Behovet for finansiering av tiltak blir teke vidare i arbeidet med budsjettet for 2024.

BASKETBALL: Mykhailo er eit baskettalent og trenar to gonger i veka i nabokommunen Stord. Foto: Hilde Zwaig Kolstad

Tre sjåførar for kvar trening

Enn så lenge må flyktningar som Mykhailo Hrekov lena seg på frivillig hjelp.

Draumen til 16-åringen er å bli basketballspelar. I Mariupol trente han fem gonger i veka.

Frivillige gjer ein stor innsats for å køyra han til trening i nabokommunen Stord to gonger i veka.

Tre sjåførar må til kvar gong - først til og frå ferja frå Hodnanes, så frå ferjekaien til trening av nummer to og ein tredjemann tilbake til ferja.

– Dei er gode menneske, som eg liker veldig godt, seier Mykhailo.

Til hausten flyttar han til Bergen for å gå på skule og spela meir basketball.