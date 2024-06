Bussjåfør Leiv (89) har køyrt med tom buss i 15 år

«Grunngivinga for den øvre aldersgrensa for køyresetel for buss er trafikktryggingsmessig, både av omsyn til passasjerar og medtrafikantar. I Nasjonal tiltaksplan for trafikktryggleik på veg 2022-2025, kjem det fram at risikoen for å bli drepen eller hardt skadd er markant aukande for trafikantar frå og med fylte 75 år – både som bilførar og som fotgjengar. Det er ulike årsaker til den auka risikoen, men aldring reduserer enkelte ferdigheiter, som konsentrasjon, observasjon og behandling av informasjon, som er nødvendige i trafikken. I tillegg toler eldre dei fysiske påkjenningane ved ulykker dårlegare enn yngre, og ulykker der eldre er involvert får derfor oftare eit alvorleg utfall. Alder er også knytt til auka risiko for svekt helse.

Yrkesmessig køyring med buss inneber normalt høg årleg køyrelengde og tid på vegen, til dels stort skadepotensial ved ulykke og jamleg ansvar for betalande passasjerar. Dette tilseier at det må stillast særleg strenge krav til desse sjåførane. På grunn av risikoen for raskt forverra helsetilstand, har Samferdselsdepartementet vurdert at heller ikkje årleg fornying med helseattest vil vera tilstrekkeleg etter fylte 75 år.»

Tom Kalsås (Ap), statssekretær samferdsledepartementet.