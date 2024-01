Buss med 38 menneske om bord har velta

Politiet fekk melding om uhellet like før klokka 15 måndag ettermiddag. Bussen har velta og ligg på sida i Mørkedalen, mellom Borlaugkrysset og Hemsedalsfjellet. Den skal ligge med dørene ned.

Det er førebels ikkje meldt om alvorleg skadde, men noen av passasjerene skal være forslått og ha smerter i kroppen, melder Vest politidistrikt.

Bussen ligg på sida like ved hovudvegen. Foto: Jan Christian Jerving

Lærdal kommune har sett krisestab.

Fjellovergangen blir stengd til tysdag klokka 07, melder Statens vegvesen.

– Bussen skal først ha køyrt i grøfta, så tok vinden tak og velta den delvis over på sida, seier operasjonsleiar Dan Erik Johannessen.

Bussen er ein dobbeltdekkar frå Vy som var på veg frå Oslo til Førde. Alle er framleis i bussen.

Krevjande forhold på fjellet

Politiet opplyser at ressursar er på veg inn i området no, men det er krevjande forhold på Hemsedalsfjellet.

– Det er rett ut utrivelege forhold i området: Middelvind på 18 sekundmeter og sterke vindkast på opp mot 30 sekundmeter, det er snø og sjølvsagt kaldt, seier Johannessen.

Politiet har kontakta Hovudredningssentralen i Sør-Noreg for å få berga ut personane i bussen.

– Betyr det Norsk Folkehjelp eller Røde Kors Hjelpekorps?

– Vi har kopla på ein ekstrabuss for å få den inn i området, men vi kan ikkje setje vår lit til at det går. Simultant tenkjer vi redning med dei ressursane, ja.

Bussen har velta nær Eldrevatnet i Mørkedalen mellom Borlaugkrysset og Hemsedalsfjellet.

Har satt krisestab

Lærdal kommune har satt krisestab som følge av bussvelten.

– Me har gjort klart til å ta imot passasjerane i ein kafè. Me reknar med at me får dei ned til dalen i løpet av kort tid, seier ordførar Audun Mo.

– Kafeèn er god og varm og der skal også passasjerane få mat, legg han til.

Velten vart meldt i ei trippelvarsling via AMK. Naudetatane er på veg frå begge sider av fjellovergangen.

– Det er ikkje meldt om alvorleg personskade, men enkelte er truleg lettare forslått, seier Johannessen.

Pressevakt Siv Egger Westin hos Vy seier ein buss er sendt til staden for å frakte passasjerane vidare til Førde.