Buss krasjet i Bygarasjen

Klokken 21.30 ble Vest politidistrikt meldt om en buss som har kjørt inn i Bygarasjen.

Bussen rev med seg et skilt og krasjet i taket. Sjåføren er uskadd, men i sjokk. Bussen var tom for passasjerer og er ikke til hinder for bybanen.

Det er trafikkaos på området. Politiet er framme og undersøker hendelsen nærmere.

Bussen skal ha kjørt feil og kjørte inn der personbiler kjører inn for å parkere. Innkjøring er nå sperret.

Klokken 21.48 har trafikkforholdene bedret seg, men innkjøring til Bygarasjen er sperret. Det er foreløpig ukjent hvor lenge det blir stengt.