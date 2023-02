Buss køyrde over toglinje på raudt lys

Ein rutebuss køyrde på raudt lys over ei jernbanelinje i Arna i september i fjor, samtidig som det kom eit tog. Hendinga skjedde i rundkøyringa i Garnesvegen i Indre Arna. Det er veterantoget mellom Garnes og Midtun som brukar denne toglinja. Bane Nor har no meldt saka til politiet.