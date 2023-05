Buss har fått hjulene utenfor asfaltkant

Lørdag formiddag melder politiet om en buss som skal fått ett eller flere hjul utenfor vegskulderen på Oldedalsvegen i Stryn. Ifølge innringere er det fare for at bussen kan tippe, meldte politiet.

Nødetatene er nå framme og det blir opplyst om at bussen står bra på skeive, men at det ikke er fare for at den havner i vannet.

Passasjerene skal ha kommet seg ut av bussen. Det er ikke personskader, opplyser politiet.

Tungberger er på vei fra Nordfjordeid. Veien er per nå ikke stengt, men om bussen må sikrest akutt med stropper blir den stengt. Veien blir også stengt under bergingen.