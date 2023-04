Buss for tog på Bergensbanen

Strekninga Bergen-Voss er stengt for togtrafikk mellom kl. 09:20 og kl. 15:05 måndag til fredag. Det opplyser Bane Nor på sine nettsider. Årsaka til dette er arbeid på sporet. Vy vil sette opp buss for tog så lenge stengingane føregår.