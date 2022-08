Buss for båt på Sogneruten

Grunna tekniske problem er hurtigbåten mellom Rysjedalsvika i Hyllestad kommune og Sogndal innstilt. Avgangen frå Rysjedalsvika skulle eigentleg ha vore klokka 18:35. Norled melder at det blir sett opp busstransport som eit alternativ for ruta. Tid for bussavgangen er endå ikkje avklart.