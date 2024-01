Buss av vegen i Øygarden

På fylkesveg 5242 Vestsidevegen i Øygarden kommune har ein buss køyrd av vegen. Den står delvis i vegbana og det er ikkje passasje for store køyretøy, melder Vegtrafikksentralen. Vegen vert stengt for all trafikk i ein periode når bilen skal bergast.