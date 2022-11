Bur seg på tøff vinter

Det har vore ein svak oktober for flyselskapet Widerøe, melder NTB. Høgare kostnadar gir utfordringar for flybransjen, og flyselskapet bur seg på ein tøff vinter og ventar færre reisande. Konsernsjef Stein Nilsen i Widerøe seier at dei har gjer grep for å ruste seg mot ein hard vinter.