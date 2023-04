Bur seg på solcellekrav

Årdal kommune bur seg på at det kan koma krav om at alle offentlege bygg skal ha solcelleanlegg, skriv Sogn avis. EU-kommisjonen har kome med forslag om at alle nye offentlege og kommersielle bygg på over 250 kvadratmeter skal ha solceller innan utgangen av 2026. For bygg større enn det er forslaget at det skal skje innan 2027 er omme. I Årdal kan Tangenhallen bli først ut.