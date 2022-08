Buksetjuv teken av politiet

Ein sykkelturist har erkjent å ha stole to turbukser frå Brevasshytta i Fjærland, skriv Sogn Avis. Mandag føremiddag melde avisa at ein person var blitt fråstolen to turbukser verdt fleire tusen kroner. Politiet fekk tips om at tjuven var på Bremuséet og gjekk til aksjon. Mannen kan no venta seg eit kraftig førelegg i straff.