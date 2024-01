BT: Vil fengsle mann for knivstikking

En mann i 30-årene blir fremstilt for varetektsfengsling fredag, siktet for å ha knivstukket en mann i 40-årene. Det skriver BT.

Onsdag rykket politiet ut til en leilighet i en av Bergens omegnskommuner, etter at et vitne varslet om at en mann hadde blitt knivstukket.

– Fornærmede har fått et kutt i låret og et mindre kutt i ryggen, sier politiadvokat Olav Otterdal til avisen.

Politiet har kjennskap til siktede fra før. Otterdal sier til avisen at det fremstår som at det har vært en konfrontasjon i forkant av hendelsen.

Politiet ber om fire ukers fengsling på grunn av gjentakelsesfare.