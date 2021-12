BT: Vil fengsla dei to som køyrde av vegen på Hardangervidda

Politiet vil fengsla dei to mennene som tidleg måndag morgon køyrde utfor eit stup på rv. 7 mellom Leiro og Dyranut på Hardangervidda. – Eg kan bekrefta at to menn i 30-åra er pågripne og sikta for narkotikalovbrot, seier politiadvokat Jan Christian Alvheim i Vest politidistrikt til BT. Dei to vil bli framstilte for varetektsfengsling i morgon.